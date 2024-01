Pensionati d’Italia Biella ringrazia il Goveno Meloni

Il Governo Meloni, con il decreto legislativo attuativo del Patto per la Terza Età, che è solo una tappa di un lungo percorso, investe sui nostri anziani non solo per quanto riguarda i livelli assistenziali, ma destina 5 milioni di euro per l’attuazione di misure a favorire il turismo del benessere e il turismo lento per gli over 65.

Noi anziani siamo un patrimonio per la Nazione e, questo decreto ci dà anche la possibilità di viaggiare e godere delle nostre bellezze culturali e turistiche. L’Italia è la seconda Nazione del mondo per numero di anziani e questa tappa ha anche la finalità di scongiurare l’isolamento ed anche la solitudine.

Il Dipartimento “Pensionati d’Italia“ della Provincia di Biella ringrazia pubblicamente il Presidente Giorgia Meloni per l’attenzione che dimostra sempre nei nostri confronti.