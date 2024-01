Living Surrounded by Mafia, un incontro al Bona

Living Surrounded by Mafia (Vivere circondati dalla Mafia) è il titolo della rassegna di eventi organizzati dal SAP di Biella.

Dopo l’impegno costante per la divulgazione delle tematiche mafiose, in svariati contesti, il SAP si rivolge ai ragazzi dell'Istituto Bona di Biella, per illustrare la vita di Palermo attraverso gli occhi di un ragazzo cresciuto nel Quartiere di Brancaccio, tra il 1980 e gli anni 2000.

L'incontro è nella mattina di oggi 31 gennaio in aula magna.