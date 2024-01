Biella, “La creaTTività delle imprese”: l’evento dell’Istituto Eugenio Bona, per il futuro lavorativo dei ragazzi.

Su iniziativa del Dipartimento di Materie economiche e giuridiche e grazie alla preziosa collaborazione con l’UIB, con CNA, con il SellaLab e con tutte le imprese e gli enti che hanno dato la loro disponibilità, a cui vanno tutti i nostri ringraziamenti, il mondo della scuola torna in contatto con il mondo lavorativo e produttivo del nostro territorio.

Come ogni evento passato si è ispirato ad una tematica diversa, rappresentativa di un particolare aspetto, anche questo anno il tema prescelto è “La creaTTività delle imprese”

Con questo titolo abbiamo voluto richiamare in forma sintetica la necessità del cambiamento, il bisogno di creatività, l'originalità, l'esigenza per le imprese di dare risposte nuove e diverse ai bisogni attuali e potenziali dei suoi clienti/utenti.

Pertanto il 2 febbraio 2024, nella sede di via Gramsci 22 a Biella, dalle ore 8.00 alle 13.00, la scuola metterà a disposizione di ogni azienda o ente un’aula, che sarà il suo stand per l’intera mattinata, nella quale a turno tutte le classi quarte, quinte e alcune quinte di tutti gli indirizzi, Amministrazione Finanza Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo e il Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale, potranno avere l’opportunità di incontrare chi vive e lavora nel mondo del lavoro e dell’impresa.

Saranno presenti i rappresentanti di differenti settori, dalla produzione industriale al turismo, al mondo dell’arte, della comunicazione, dell’informazione, ai servizi del terzo settore che illustreranno la propria attività con le modalità che preferiranno: testimonianze dirette, audio, musica, video, produzioni artistiche, presentazioni multimediali, utilizzo dei rispettivi siti web. Saranno poi a disposizione degli studenti momenti di dialogo e di approfondimento.

L’evento sarà documentato, oltre che dalle testate giornalistiche locali, anche con la pubblicazione di foto e video sui principali social media.

Come l’anno scorso, nel pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 sempre nella sede di via Gramsci, 22, saranno presenti alcune aziende per incontrare gli studenti già maturati e quelli dell’ultimo anno. Gli ex studenti potranno sostenere dei veri e propri colloqui con le aziende finalizzati al reclutamento, mentre i ragazzi delle quinte faranno simulazioni di colloquio dal momento che a breve alcuni di loro entreranno nel mondo del lavoro.

Un’occasione veramente unica per i nostri studenti!

Vi ringraziamo sin da ora per la vostra collaborazione e per le opportunità che vorrete fornire ai nostri ragazzi.