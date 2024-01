Gruppo Ermenegildo Zegna, chiuso l’esercizio 2023 in forte crescita con una accelerazione nel quarto trimestre

Il Gruppo Ermenegildo Zegna ha annunciato oggi ricavi preliminari e non auditati pari a 1,9 miliardi per l’esercizio 2023, in aumento del 27,6% su base annua e del 29,7% a cambi costanti, con una crescita organica del 19,3%. Nel quarto trimestre del 2023, i ricavi sono stati pari a 570 milioni di euro, in aumento del 40,1% su base annua e del 42,9% a cambi costanti, con una crescita organica del 19.6%.

Ermenegildo “Gildo” Zegna, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Zegna, ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso del successo del Gruppo nell'ultimo anno, come dimostrato dalla forte e continua crescita dei nostri ricavi. L'aumento significativo del fatturato nel 2023, in particolare nella nostra rete di negozi a gestione diretta, è un chiaro segnale che conferma come la domanda per i nostri marchi rimanga forte, e la nostra strategia di aumentarne la loro desiderabilità e di consolidarne il loro posizionamento come leader nel mercato del lusso sia efficace. Il continuo miglioramento della produttività di ZEGNA, in particolare, è una testimonianza tangibile dell’ottima esecuzione della nostra strategia, sostenuta dal successo del merchandising e del CRM. I benefici della nostra filiera verticalmente integrata sono rilevanti per tutti e tre i marchi e sono alla base della leadership di ZEGNA nel Made-to-Measure e nella personalizzazione del prodotto. Siamo impegnati nel migliorare ulteriormente la nostra offerta di prodotti Made-to-Measure e la personalizzazione attraverso l'introduzione e la crescente diffusione di ZEGNA X, che consente ai nostri style advisor di andare incontro alle esigenze dei nostri clienti utilizzando la tecnologia più avanzata”.

“I nostri brand hanno mostrato forte dinamismo a livello globale. Sono particolarmente incoraggiato dalla (nostra) costante crescita nell'area EMEA, dalla forte performance negli Stati Uniti, trainati da ZEGNA nel direct-to-consumer, e dalla ripresa della Cina. Il tutto testimonia l’efficacia della nostra strategia a lungo termine. La nostra ottima performance in tutte le aree geografiche più importanti è coerente con i piani che abbiamo presentato a dicembre 2023 in occasione del nostro secondo Capital Markets Day al NYSE, e traccia un percorso che ci permetterà di raggiungere i nostri obiettivi a medio termine anche in un contesto che rimane sfidante. Questo anche grazie al fondamentale contributo del management team e di tutti i nostri dipendenti all’interno del Gruppo e dei suoi brand”.