Teatrando, è tempo del “5° Gran Tour delle fiabe”

Dopo il primo viaggio, che a Gennaio ha portato i piccoli partecipanti sulle sponde del Mar Egeo a conoscere le storie di eroi, divinità e strane creature della mitologia greca, il “5° Gran Tour delle fiabe” della compagnia Teatrando prosegue, sabato 03, domenica 04, sabato 10 e domenica 11 Febbraio, con le storie che hanno per protagoniste fanciulle intraprendenti e coraggiose.

Lo spettacolo, pensato per bambini a partire dai 4 anni, si svolge nella sede della compagnia, in via Ogliaro 5 a Biella e offre un percorso semi-itinerante.

Accolti da una cantastorie, i partecipanti iniziano il loro viaggio esplorando un luogo magico e misterioso e scoprendone a poco a poco le curiosità. Nella prima tappa del loro tour, assistono alla rappresentazione della celebre vicenda di “Alì Babà e i quaranta ladroni” (la stessa già proposta nelle prime repliche, ma affidata ad altri attori). Il racconto in rima prende vita in forma sorprendente e divertente, attraverso un gioco di finestre, che si aprono e si chiudono, svelando i personaggi colti nei diversi momenti della storia.

Nella seconda parte del viaggio si raggiunge la sala teatrale, dove hanno inizio le vere e proprie letture sceneggiate. In un’ambientazione agreste, tra alberi, fiumi, castelli, case rurali e botole che conducono in segrete stanze, si dipanano le storie di “Fanciulle alla riscossa”, tratte dai racconti della tradizione italiana ed europea. Le protagoniste sono alcune ragazzine impegnate in bizzarre avventure, ma anche un uomo burbero che imparerà una lezione.

Ad ogni appuntamento sono previsti due diversi ingressi a gruppi, alle 15.00 e alle 16.15. L’intero percorso dura circa un’ora.