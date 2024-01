Dal Nord Ovest - Giovane di Ghiffa manca da casa da sabato, l'appello dei familiari

“Andrea è stato visto l'ultima volta sabato 27 uscire di casa a Ceredo di Ghiffa al mattino, da allora non abbiamo notizie, non si è presentato ad un appuntamento che aveva nel primo pomeriggio”.

A lanciare questo appello sui social è la sorella di Andrea Capponcelli, Lucia. Il fratello, trentenne, manca da casa da sabato. “Non usa il cellulare ed è uscito in macchina, una Punto grigia. Se qualcuno a Verbania e dintorni (anche se in macchina potrebbe essere ovunque ma pensiamo possa essere in zona) dovesse vederlo per favore faccia sapere qualcosa a me o mia mamma Carmen Bruni, la denuncia di allontanamento è in corso” continua la sorella del giovane che lo scorso febbraio aveva fatto perdere le sue tracce per 4 giorni, prima di essere ritrovato in un locale a Gattugno dopo 4 giorni di ricerche sulle alture di Ghiffa. “Speriamo sia solo andato semplicemente a farsi un giretto senza avvisare” conclude la sorella.