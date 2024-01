Ladri a Gaglianico, nel mirino un negozio: a Valdilana fuggono a mani vuote

Furto in un negozio di Gaglianico, avvenuto molto probabilmente nella notte di martedì. Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero rotto il lucchetto della porta principale e, una volta all'interno, hanno rubato alcuni mulinelli in esposizione e diverse canne da pesca per un danno ancora da quantificare. Ad allertare le forze dell'ordine il titolare al momento dell'apertura dell'attività.

A Valdilana, invece, i malviventi sono fuggiti a mani vuote: avrebbero, infatti, tentato di forzare il nottolino della porta d'ingresso di un'abitazione ma sarebbero stati disturbati dalla presenza del proprietario di casa. Su entrambi gli episodi indagano i Carabinieri.