Canna fumaria a fuoco, intervento a Roppolo di 118 e Vigili del Fuoco

Incendio di una canna fumaria a Roppolo. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio di oggi, 31 gennaio. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Biella per le operazioni di spegnimento, bonifica e successiva messa in sicurezza dell'area colpita dalle fiamme.

Stando alle prime informazioni raccolte, l'abitazione non ha riportato danni. Presente anche il personale sanitario del 118 per l'assistenza ai due anziani residenti. Dal principio si temeva che avessero respirato fumo e monossido ma fortunatamente non sono rimasti intossicati.