Biella, massiccia operazione di Polizia a Chiavazza. Due persone fermate

Sei mezzi della Polizia di Stato in sirena nelle vie di Chiavazza per una massiccia operazione che ha destato clamore tra i residenti. L'intervento delle forze dell'ordine, in azione intorno alle 12 di oggi, 31 gennaio, a cui hanno assistito alcuni testimoni presenti ai fatti, ha prodotto, dopo una ricerca per il quartiere, il fermo di una donna e di un uomo, rintracciati nelle vie limitrofe a via Cucco.

Entrambi sono stati portati in Questura per i procedimenti necessari. Al momento non si hanno altre informazioni sull'operazione. Seguiranno aggiornamenti.