Biella, auto investe ciclista in via Cottolengo

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale, avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 31 gennaio, in via Cottolengo, a Biella.

Stando alle prime informazioni raccolte, una donna alla guida della sua auto avrebbe investito un ciclista. Proprio quest'ultimo è stato assistito dal personale sanitario del 118, presente sul posto insieme ai Carabinieri. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute. Il traffico ha subito rallentamenti.