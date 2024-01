Cerrione, via ai lavori di tombinatura sulla provinciale 143 Vercellese - Foto archivio newsbiella.it

Lavori in corso da oggi, mercoledì 31 gennaio, a Cerrione, per rifacimento della tombinatura (in percorrenza ed attraversamento) al km 22+800 della Strada Provinciale 143 Vercellese.

Ininterrottamente fino al 1 marzo, i lavori comporteranno la chiusura della rampa in uscita sulla SP 143 in direzione Cerrione, posta al km 4+300 della stessa provinciale.