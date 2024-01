Elezioni, a Sostegno il sindaco Framorando punta al tris: “Scendo in pista per l'ultima volta”

“Scendo in pista per l'ultima volta”. Con queste parole, il sindaco uscente di Sostegno Giuseppe Framorando annuncia ufficialmente la sua ricandidatura in vista delle elezioni comunali 2024. Se venisse eletto, sarebbe il terzo mandato.

“Ci ho pensato a fondo e ho deciso di compiere questo ulteriore passo per il bene del paese – commenta ai nostri taccuini – A darmi una spinta ulteriore? Sicuramente l'affetto dei cittadini che, in questi giorni, mi hanno convinto a ripresentarmi. Vado orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato e i risultati raggiunti sono sotto gli occhi di tutti”.

Le idee sono chiare in vista dei prossimi 5 anni. “Posa di una ricarica per le auto elettriche, l'installazione di un pilone per la telefonia mobile, asfaltature: sono solo alcuni dei progetti che abbiamo in mente per la prossima legislatura – sottolinea – Qualcheduno sarà legato ai fondi del Pnrr”.