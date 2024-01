Andrea Fluttero nominato commissario per Ato2

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha nominato Andrea Fluttero commissario ad acta per l’Ato2, l’autorità d’ambito territoriale ottimale della zona Biellese, Vercellese, Casalese che si occupa della gestione del servizio idrico integrato.

L’Ato2 avrebbe dovuto, entro il 31 dicembre 2023, individuare il proprio modello di gestione, ma, nonostante i solleciti, nemmeno l’assemblea convocata il 22 gennaio si è chiusa con una votazione valida. Per questo la Regione ha provveduto oggi alla nomina del commissario che avrà 180 giorni per mettere in atto tutte le attività necessarie all’individuazione della nuova modalità di gestione dell’ente.

Andrea Fluttero è nato nato a Chivasso nel 1958, tra il 1998 e il 2013 è stato sindaco di Chivasso, consigliere provinciale, regionale e senatore della Repubblica. Nella sua attività professionale si occupa di tematiche ambientali e di gestione e riciclo dei rifiuti.