Mongrando, al via l'intervento per il ripristino del semaforo

Il sindaco Antonio Filoni, verificato il nulla osta pervenuto dalla Provincia e verificato che tutti i tratti di strada in questione rientrano all’interno del centro abitato, ma che il semaforo è situato nella strada di competenza della Provincia, avvisa la cittadinanza che giovedì 1° febbraio inizieranno i lavori di ripristino dello stesso all’incrocio di Via Maghetto/Via Monticello.

Verranno quindi chiuse le tratte di strada comunali in prossimità dell’incrocio e verrà istituito un semaforo che regolerà il traffico in senso alternato sulla strada Provinciale 338. Il primo cittadino chiede alla popolazione residente e non di pazientare ancora qualche settimana.