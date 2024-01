Serata di festa per Teens Biella, continua il sogno dei play off

La vittoria che mancava, la vittoria che serviva per dimostrare prima di tutto a se stessi di poter competere indipendentemente dall’avversario, di non doversi porre limiti. L’85-78 ottenuto al Pala Pajetta dallo Zeta Esse Ti Teens Biella contro il mai domo e forte Cus Genova tiene accesi i sogni play off della squadra di coach Luca Garri, regalandosi e regalando ai tifosi una serata di festa.

È la sesta vittoria stagionale, ottenuta con tutto il cuore da una squadra cresciuta esponenzialmente da inizio stagione. A differenza di altre volte Biella ha tenuto la barra dritta per 40 minuti, sfruttando la super serata al tiro della coppia Cerri-Guzzon, 31 punti il primo, 25 il secondo, le scorribande di Gagliano e il dominio a rimbalzo di un indemoniato Ousman Ramzi, 18 palloni catturati sotto canestro, 4 dei quali in attacco. Con sei giornate ancora in calendario e quattro partite tra le mura amiche tutto è ancora possibile. Prossimo turno, ancora in casa, domenica 4 febbraio alle 18 contro Sporting Borgomanero.

Zeta Esse Ti Teens Biella-Cus Genova 85-78 (22-18, 38-39, 59-58).

Biella. Gagliano 8, Guzzon 25, Cerri 31, Maffeo 3, Ousman 6, Lavino 3, Bona, Vioglio, Brusasca 6, Curvà ne, Varolo ne, Mancin ne. Allenatore: Luca Garri.