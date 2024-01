Prime gare per le giovani Under 12 S3 della SPB Conad

Tutti in campo per la SPB Monteleone Trasporti, a cominciare dai piccoli del S3, fino ad arrivare alla Under 19.

Inizia il campionato per le giovanissime della SPB Conad, che partecipano al torneo di Volley S3 Femminile. Due sconfitte contro ragazze più grandi, ma un modo per rendere più consapevoli le piccole pallavoliste e per farle divertire anche nel weekend. Si è concluso il campionato di 3x3 per la Under 13 SPB Lanificio di Sordevolo, che chiude con il concentramento di Romagnano questa pagina. Il prossimo impegno sarà il campionato 6x6, nel campo dei “grandi”. Parte benissimo la SPB AM Impianti, che vince con scarto a Verbania la prima gara del secondo girone di qualificazione alle finali territoriali. Vincente in Under 17 anche la SPB Enercom, in casa per 3 a 0 contro la compagine di Vercelli. Stesso discorso per la SPB Officina Pozzo, che supera 3 a 0 il Volley Domodossola, rimanendo sempre in controllo della partita.

La SPB Impresa Costruzioni Aiazzone sta migliorando le proprie prestazioni e riesce a strappare un set a Ciriè contro PVL, ma poi capitola per 3 a 1. La SPB AM Impianti archivia la pratica To Play Kolbe senza problemi, vincendo 3 a 0 in trasferta. Bella gara per la SPB Monteleone Trasporti in Under 20, che conquista il primo set combattendo, ma poi non riesce a mantenere il livello degli avversari e perde 3 a 1. Sconfitta anche la SPB Lauretana, venerdì per 3 a 0 contro la forte compagine del PT Amaranto e domenica contro il TVM 21, per 3 a 1.

Under 12 S3 Femminile

Issa Novara - SPB Conad 3-0 Parziali: 15-1; 15-0; 15-0.

SPB Conad - Pallavolo San Giacomo 0-3 Parziali: 8-15; 2-15; 7-15.

U12 Fipav Girone B

La SPB Lanificio di Sordevolo è stata in pausa questo weekend e riprenderà domenica a Verbania.

U13 Fipav Girone B

Pallavolo Scurato - SPB Lanificio di Sordevolo Arancio 3-0 Parziali: 15-9; 15-10; 15-13.

SPB Lanificio di Sordevolo Arancio - San Rocco Novara 0-3 Parziali: 6-15; 4-15; 7-15.

SPB Lanificio di Sordevolo Blu - SPB Lanificio di Sordevolo Arancio 3-0 Parziali: 15-8; 15-8; 15-13.

SPB Lanificio di Sordevolo Blu - Volley Domodossola 0-3 Parziali: 10-15; 10-15; 12-15.

SPB Lanificio di Sordevolo Blu - Volley Vercelli 1-2 Parziali: 15-8; 14-15; 14-15.

Il campionato 3x3 delle due Under 13 SPB Lanificio di Sordevolo è finito. A breve arriverà il 6x6.

U15 Fipav

Altiora Verbania - SPB AM Impianti 0-3 Parziali: 3-25; 7-25; 12-25.

Under 16 UISP Girone A

PVL Ciriè - SPB Impresa Costruzioni Aiazzone 3-1 Parziali: 17-25; 25-18; 25-10; 25-13.

Under 16 UISP Girone B

To Play Kolbe - SPB AM Impianti 0-3 Parziali: 2-25; 4-25; 11-25.

U17 Fipav

SPB Enercom - Volley Vercelli 3-0 Parziali: 25-18; 25-12; 25-20.

U19 Fipav

SPB Officina Pozzo - Volley Domodossola 3-0 Parziali: 25-21; 25-16; 25-16.

Under 20 UISP Girone A

Volley Parella - SPB Monteleone Trasporti 3-1 Parziali: 23-25; 25-18; 25-15; 25-12.

Under 20 UISP Girone B

PT Amaranto - SPB Lauretana 3-0 Parziali: 25-12; 25-15; 25-8.

SPB Lauretana - TVM 21 1-3 Parziali: 25-20; 16-25; 19-25; 23-25.