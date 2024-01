Pallavolo, poker di vittorie per il settore giovanile nel settore giovanile, FOTO

Campionati fermi in B2 e D, ma l’ultimo weekend ha registrato comunque un bellissimo poker di vittorie dal nostro settore giovanile. Senza nemmeno perdere un set!

UNDER18

Galvanotecnica Omegna Pallavolo – GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY 0-3 (13-25/19-25/15-25)

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY: Panaia 9, Zignone 14, Macchieraldo 9, Sola 12, Cena ne, Damo 5, Guzzo (L1), Boggiani ne, Gariazzo ne, Piletta ne, Vioglio, Fontana 10. Coach Paolo Salussolia.



Coach Paolo SALUSSOLIA: «Affrontare in trasferta una squadra che aveva i nostri stessi punti in classifica - e che ci aveva battuto a domicilio all'andata - poteva non essere semplice. Ci prendiamo tre punti pesantissimi avendo sempre mantenuto il controllo, mollando la presa solo nei primi scambi del secondo set, per poi tornare a mordere. Memori della gara d'andata ci siamo presi un rischio schierando una formazione più fisica, più offensiva e un po' meno "da corsa" rispetto alle abitudini, sapendo che avremmo concesso qualcosa in bagher ma confidando nella potenza d'attacco e nella presenza a muro. La scelta ha pagato, 60 dei 75 punti ottenuti sono farina del nostro sacco e le avversarie sono state contenute in modo sufficientemente efficace. Come spesso si sentiva dire in un film (tratto da un celebre videogioco), una "vittoria sfolgorante". Ora è tutto in mano nostra, una vittoria contro Gaglianico nell'ultima giornata ci consentirebbe di chiudere al primo posto nel girone e ottenere un piazzamento importante nella classifica avulsa, che determinerà il tabellone finale. Acceleratore premuto in settimana perché il bello viene adesso».

UNDER16

Pallavolo Santhià – DE MORI TEAMVOLLEY 0-3 (9-25/10-25/16-25)

Caterina PILETTA: «Si presentava come una partita facile, considerando l'avversario un po' inesperto. Noi abbiamo giocato molto bene nei primi due set, mentre nel terzo c'è stato un po' di calo verso la fine, ma tutto sommato abbiamo chiuso bene. Siamo abbastanza soddisfatte dell'andamento di questa prima fase. Vedremo cosa ci aspetta nella seconda».

UNDER14

Icos TV Novara – ANGELICO TEAMVOLLEY 0-3 (14-25/9-25/18-25)

ANGELICO TEAMVOLLEY – Itof Ps San Giacomo 3-0 (25-20/25-23/25-20)

Coach Ivan TURCICH: «Sono state due partite con aspettative ampiamente diverse alla vigilia ma con egual importanza. Contro TV Novara era sicuramente importante giocare su due fattori: tenere alta l'attenzione e allo stesso tempo iniziare a provare qualcosa in più in termini di gioco. Per quanto riguarda invece San Giacomo, ci aspettavamo una partita tosta che ci avrebbe sicuramente impegnato e così è stato; siamo però stati bravi a limitare in maniera importante i cali di attenzione e gioco che avevano caratterizzato la gara di andata. Nel complessivo abbiamo, nel giro di 48 ore, blindato il primo posto. Ora però ci manca l'ultima giornata contro la seconda in classifica per provare a confermarci nuovamente. Vedremo poi nella seconda fase come andrà il percorso delle ragazze, ma per il momento l’obiettivo è centrato».