Nuoto, In Sport al Trofeo Davide Filippini: Rane Rosse in azione.

Giornata positiva per i team In Sport Rane Rosse di Biella, Valdilana-Trivero e Crescentino, impegnati domenica 28 gennaio nella seconda tappa del circuito CSI Piemonte e Valle D’Aosta, valida per l’assegnazione del Trofeo Davide Filippini. La manifestazione è stata ospitata dalla piscina Rivetti In Sport di Biella. Sul podio Bianca Greta Destro, team Biella, prima nei 50 delfino e nei 50 stile libero esordienti B. Tecnici Luca Casanova e Andrea Trotta. Per il team Valdilana a medaglia Aurora Loro Lamia, terza nei 100 dorso juniores, Giulia Cortese, seconda nei 100 dorso assolute, Mattia Foglizzo, primo nei 50 rana e secondo nei 100 stile libero juniores, Andrea Borio, primo nei 50 rana e secondo nei 100 stile libero assoluti. Tecnici Fabio Filippini, Mattia Ferrero, Luca Foglizzo. Prossima tappa in programma a Novara domenica 25 febbraio. Seguiranno il 14 aprile la quarta tappa a Novara, infine la finale a Biella domenica 19 maggio. Senza dimenticare i campionati italiani, previsti dal 22 al 26 maggio a Lignano Sabbiadoro.