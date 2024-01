Biella 4 Racing: 2024 ricco di eventi tra rinnovo Direttivo, premiazioni Aci Biella, Corso Regularity e Cena Sociale

Un periodo decisamente ricco di impegni questo inizio 2024 per la Scuderia Biella 4 Racing, che dopo l’assemblea dei Soci, il Corso Prima Licenza (con una prossima serata aggiuntiva), si prepara alle premiazioni del Challenge Aci Biella 2023, nonché al Corso Regularity Rally ed alla tradizionale Cena Sociale.

“Non si può dire che non manca il da fare in questo inizio di anno”, esordiscono i rappresentanti B4R, “con alcuni impegni già in archivio ed altri che ci aspettano a breve. Per prima cosa, come era necessario in quanto anno olimpico, all’assemblea annuale dei Soci che ha approvato il nostro rendiconto, si è provveduto al rinnovo del Consiglio Direttivo, che per questo nuovo ciclo è passato da otto componenti a sei, a causa dell’uscita di un paio di essi che erano presenti fino allo scorso anno per delle loro necessità. Gli altri sei membri, invece, sono stati confermati dai Soci, e così Ugo Maroso mantiene la carica di Presidente dell’Associazione, Andrea Florio e Riccardo Maroso quella di Vicepresidente, con Florio altresì Direttore Sportivo, Luca Colongo quella di Tesoriere, mentre Andrea Rosso passa a ricoprire il ruolo di Segretario, con infine Gabriele Raniero che si conferma Consigliere. Un segnale di continuità che ci incoraggia a proseguire e ci sprona a fare sempre meglio”.

Nella settimana appena conclusa si è tenuto il Corso Prima Licenza. “Esattamente, ma dire che si è tenuto non è del tutto corretto, dato che, visto il grosso interesse che i partecipanti hanno dimostrato nelle due serate di lezione, si è stabilito assieme al nostro relatore Simone Bottega, di aggiungere un’ulteriore serata che si terrà questo martedì. Ciò non può che renderci felici, in quanto i nostri nove corsisti, un numero di tutto rispetto considerando anche il fatto che da qui a breve partiranno altri corsi navigatori, oltre ad averci accordato la loro fiducia, si sono rivelati molto interessati e partecipi sugli argomenti proposti ed affrontati”. Ma la settimana appena iniziata porterà anche delle premiazioni in casa Biella 4 Racing.

“Proprio così”, proseguono i portacolori della Scuderia Laniera, “in occasione del passaggio a Biella del Rallye Montecarlo Historique, si terranno le premiazioni del Challenge Aci Biella 2023 di regolarità, che ci ha visto assoluti protagonisti, con un terzo posto finale fra le Scuderie. Al di là di questo, fra gli equipaggi che hanno affrontato tutte e tre le prove in programma, Andrea Florio ed Arianna Fior hanno conquistato la vittoria nel 7° Raggruppamento, e saranno così premiati in Piazza Vittorio Veneto. Ricordiamo inoltre che Andrea Rosso e Giovanni Gambino si sono piazzati terzi di 4° Raggruppamento, il navigatore Roberto Tosi è giunto secondo di 6° Raggruppamento, Roberto Voltarel e Anna Gobetti terzi di 9° Raggruppamento, infine Paolo Canova e Silvia Gandini secondi fra le moderne. Se poi andiamo ad analizzare le singole gare, sono arrivate vittorie e piazzamenti a podio di Raggruppamento in ognuna di esse, per essere stato il nostro primo vero anno nelle regolarità, non possiamo che essere più che soddisfatti”.

A proposito di regolarità, subito dopo ci sarà il vostro corso dedicato. “Esattamente, giovedì 8 febbraio vi sarà il corso dedicato alla nuova disciplina Regularity Rally, novità assoluta di questa stagione di corse. A tenere la serata presso il nostro ritrovo del Lorien Pub a partire dalle ore 20.30, sarà Danilo Scarcella, vero maestro della regolarità a Media, da cui la nuova Regularity discende. Danilo, per chi è appassionato di regolarità non ha certo bisogno di presentazioni, dall’alto dei suoi Campionati Italiani, Rally Mantecarlo Storici, gare all’estero e quant’altro, e siamo davvero felici ed onorati che si sia messo subito a nostra disposizione per questa nostra iniziativa, che rientra nella più ampia collaborazione che lega la nostra realtà con la Scuderia Grifone, di cui Danilo fa parte. Le premesse, così come il numero di prenotazioni, sono buone, siamo fiduciosi”.

Infine non mancherà la Cena Sociale. “Sì, sabato 2 marzo dalle ore 20.00 presso il ristorante da Enrico a Zimone, terremo la nostra Cena Sociale di chiusura annata 2023 ed apertura 2024, dove andremo a festeggiare un anno di corse ed a premiare coloro che hanno difeso i nostri colori o hanno contribuito con il loro prezioso aiuto alla riuscita delle attività della nostra Scuderia. Un momento conviviale aperto non solo ai Soci e Sostenitori, ma anche ad amici e simpatizzanti. Per info e prenotazioni, contattare 3396842764 Andrea - 3470077507 Luca”.