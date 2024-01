Occhieppo Inferiore, Unione Biellese Astrofili presenta il corso di avvicinamento all’astronomia.

L’Unione Biellese Astrofili presenta la prima serata del corso di avvicinamento all’astronomia, che si terrà venerdì 2 febbraio alle ore 20.45.

L’evento presso l’Osservatorio

Buongiorno, in allegato la locandina della serata del corso di avvicinamento all'astronomia che si terrà Venerdì prossimo ore 20,45 presso l'Osservatorio. Qui sotto il commento fatto dal relatore stesso. Flavio per UBA.

“La serata del 2 febbraio sarà da... brivido, se mi seguirete capirete il perché... e perché per qualcuno il bicchiere pare mezzo pieno e per qualcun altro mezzo vuoto, ... qualcuno in cielo vede delle Orse... e degli altri dei Carri... qualcuno giura che Orione è girato verso destra mentre altri verso sinistra (politica astronomica?)

Così è se vi pare!"