Biella: Cucito in Scena organizza il Carnevale dei bambini.

L’associazione Cucito in Scena organizza, venerdì 9 febbraio, il Carnevale dei bambini. Per l’occasione la lotteria con giochi e premi, trucca bimbi e la visita di Mary Poppins; molti dolci e bugie per tutti.

L’evento inizierà alle ore 15.00, presso Corso Risorgimento, 15 C.

Per ulteriori informazioni: 334.148.7882.