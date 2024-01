Rivoluzione silenziosa: Come l'Intelligenza Artificiale sta trasformando il nostro mondo

Gli sviluppi più recenti nei sistemi di intelligenza artificiale (IA) stanno ridefinendo il nostro modo di connetterci con la tecnologia. L’implementazione sempre più diffusa dell’IA è evidente in settori, indubbiamente sta rivoluzionando l’industria con la robotica avanzata e l’automazione, aumentando l’efficienza e riducendo i costi operativi. In ambito scientifico, i nuovi sistemi di intelligenza artificiale stanno rivoluzionando la ricerca, accelerando la scoperta di nuovi farmaci e aiutando nella comprensione di complessi fenomeni naturali.

La Corsa all'Innovazione: i Visionari e la Lotta per la Leadership nell'Era dell'Intelligenza Artificiale

Sono numerosi i grandi attori economici che non vogliono restare indietro nella corsa allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. La piattaforma più “anziana” è sicuramente OpenAI, nata nel dicembre 2015 a San Francisco come ente non-profit di ricerca e sviluppo dell’IA. Tra i suoi primi finanziatori ci sono stati tra gli altri, Elon Musk, Peter Thiel (co-fondatore di Paypal), e Sam Altman (presidente di Y combinator) Nel febbraio 2018 Musk si è dimesso dal consiglio di amministrazione di OpenAI per un potenziale conflitto di interessi con l’IA di Tesla ed è rimasto un donatore.

Nel luglio 2019 è subentrata Microsoft, con un investimento da un miliardo di dollari e la fornitura esclusiva del cloud. La mission di Open AI, come si legge sul sito ufficiale, è “garantire che l’intelligenza artificiale generale (AGI), con la quale intendiamo sistemi altamente autonomi che superino gli esseri umani nella maggior parte dei lavori economicamente validi, porti benefici a tutta l’umanità”. Per intelligenza artificiale generale si intendono dei sistemi di intelligenza artificiale generalmente più intelligenti degli esseri umani.

Open AI negli anni ha lanciato diverse piattaforme, l’ultima delle quali è GPT-4, l’intelligenza artificiale linguistica, addestrata per riuscire a tradurre o generare automaticamente testi e/o risposte nelle conversazioni. A gennaio 2021 OpenAI ha lanciato DALL-E, una versione di GPT-3 addestrata per generare immagini da descrizioni testuali, sostituita un anno dopo da DALL-E 2, disponibile solo con l’iscrizione in una lista d’attesa.

OpenAI ha lanciato GPT Store, un marketplace in cui gli utenti possono condividere i propri chatbot personalizzati con altri. Il suo funzionamento sarà simile a quello degli Store di Apple e Google e consentirà agli utenti di cercare chatbot per categoria e vedere quali sono popolari tra gli utenti. Oggi OpenAI ha raccolto circa 13 miliardi di dollari solo da Microsoft e l’azienda è stata valutata 86 miliardi di dollari.

La Replica Di Musk: Xai

Elon Musk ancora una volta ha dimostrato di avere un istinto infallibile per gli affari. Ovunque metta le mani o su qualunque cosa faccia menzione riesce a trovare progetti vincenti. In passato ad esempio il suo appoggio alle Meme Coin come Dogecoin, per esempio, ne ha fatto schizzare le quotazioni alle stelle. Di sicuro avrà messo gli occhi su alcune criptovalute che esploderanno. Così quando ha lasciato Open AI aveva sicuramente già avuto in mente di realizzare un proprio progetto di AI. La startup XAI con il suo chatbot Groke è partita lo scorso luglio ed è un’intelligenza artificiale concepita per rispondere a praticamente qualsiasi cosa e suggerire persino quali domande fare. La sua caratteristica principale che la differenzia dagli altri sistemi predittivi è che ha conoscenza del mondo in tempo reale tramite l’interazione con X (ex Twitter). Il Financial Times sostiene che Musk stia cercando nuovi investitori per circa 6 miliardi di dollari per il suo progetto, con una proposta di valutazione di 20 miliardi di dollari, pare soprattutto ad Hong Kong.

Il lavoro di Zuckerberg

Anche il creatore di Facebook e CEO di Meta non voleva restare indietro nella corsa all’AIG. Meta farà un grosso investimento nei chip di Nvidia e arriverà ad averne una scorta di quasi 600.000 GPU entro la fine del 2024, secondo Zuckerberg. Il fine ultimo è produrre una artificial general intelligence, renderla open source e disponibile per chiunque nella vita di tutti i giorni. Tra le azioni già messe in campo da Meta ci sono, per esempio, la versione commerciale del suo modello linguistico di grandi dimensioni Llama (la società lavora a una sua terza versione), strumenti pubblicitari in grado di generare sfondi di immagini da istruzioni di testo e un chatbot "Meta AI" a cui è possibile accedere direttamente tramite gli occhiali intelligenti Ray-Ban.