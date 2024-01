Nel 2024 torna la recessione? Servono investimenti per smuovere l’economia

L’allarme lanciato dalla Commissione UE è stato chiaro: il 2024 rischia di essere l’anno del ritorno di un fantasma, quello della recessione. La crescita del Prodotto Interno Lordo dovrebbe arrivare all’1,3%, il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere inferiore al 4%, ma bisogna fare attenzione a un contesto che è in perenne cambiamento.

Per anticipare questa eventualità la regione Piemonte ha deciso di puntare sugli investimenti, sulla sinergia. È così che nasce il Team Attrazione, presentato ufficialmente a novembre ma attivo già da qualche mese. Un punto di accesso unico e interdisciplinare che si offre come strumento di condivisione e di supporto per i nuovi investitori. L’obiettivo? Superare le complicazioni burocratiche e amministrative che, secondo il Presidente della Regione, Alberto Cirio, frenano gli investimenti più delle tasse. In questa regione si concentrano il 10% degli investimenti diretti esteri fatti in Italia, oltre 1.300 aziende a capitale estero, 150 mila addetti e un giro d’affari di oltre 45 miliardi di euro. Numeri che non possono essere frenati ma che anzi, vanno coltivati e incentivati.

Se questo è il discorso a livello politico e istituzionale, anche sul piano individuale, dei singoli cittadini e delle singole famiglie, la strada degli investimenti è quella perfetta per contrastare i rischi di una nuova recessione. Ma come si fa a capire verso quali settori indirizzarsi? Come si può scegliere uno strumento finanziario rispetto ad un altro? Tra le scelte consigliate di Moneyfarm per investire piccoli capitali nel 2024 le azioni e le obbligazioni rivestono un ruolo particolare. L’idea fondamentale, infatti, è quella di diversificare, riuscendo così a minimizzare i rischi ma allo stesso tempo di massimizzare i rendimenti. Per prima cosa occorre fare chiarezza, distinguendo tra azioni e obbligazioni. Le prime sono titoli di proprietà rispetto a un’azienda quotata, le altre invece sono crediti verso un’azienda. L’ideale è investire in entrambe, applicando così una strategia diversificata che da un lato guarda alla sicurezza e dall’altro al rendimento.

Che il mercato azionario sia il futuro degli investimenti lo conferma anche l’Italian Market Analyst di eToro, Gabriel Debach, che in questa intervista al Corriere della Sera afferma: “Anche in un contesto recessivo, c’è la possibilità che le azioni mantengano una certa resilienza grazie ai tagli dei tassi. In questo contesto, l’attenzione dovrebbe concentrarsi sui settori ad alta duration”. I titoli di stato, le obbligazioni e le azioni rivestono un ruolo cruciale in periodi di incertezza, garantendo solidità e sicurezza agli investitori. Dove guardare allora? Verso i cosiddetti “titoli orsacchiotto”, ovvero quelle grandi aziende con bilanci solidi e redditizi che offrono stabilità anche in caso di recessione.

Un rifugio sicuro, insomma, in caso di tempi difficili. Come quelli che ci dovrebbero attendere nel 2024, l’anno del ritorno della recessione, secondo alcuni, ma anche della ripresa degli investimenti secondo altri.