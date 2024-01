“Homo Ereticus”: Storie di Piazza presenta la rassegna indipendente.

Il terzo appuntamento della rassegna indipendente Storie Off di Storie di piazza aps, organizzata in collaborazione con il Comune di Gaglianico e la direzione artistica di Manuela Tamietti e Francesco Logoteta, vede in scena un’attrice biellese, Roberta Correale, al suo debutto con una nuova produzione. Lo spettacolo Homo Ereticus alla ricerca dell’intelligenza perduta, verrà presentato sabato 3 febbraio, alle ore 21.00, all’Auditorio di Gaglianico.

Roberta, insegnante e attrice diplomata alla Galante Garrone di Bologna, porta in scena un testo da lei scritto e interpretato con la complicità di un musicista, Mattia Gamba, che la accompagna e la supporta in scena e in ogni fase della sua evoluzione.

Questo progetto, scritto nella primavera del 2023 è diviso in brevi scene, che si snodano attorno alla figura di un essere umano nelle diverse fasi di cambiamento, che lo vedono passare dal ruolo di Essere primitivo, Clown-servo di scena, Consumatore, a Uomo Bizzarro, per diventare infine Uomo Eretico. Fulcro del testo è una telefonata con D.i.o.: acronimo, divino, Deus Ex Machina o essere umano anch'egli? Un dialogo/monologo incentrato sul senso dell'esistenza e il bisogno viscerale di risposte. Esigenze che spingono a intraprendere una sorta di viaggio ai confini della gnoseologia e dell'escatologia, alla ricerca di un qualcosa che si è perso. Un'avventura affrontata con l'ingenuità della maschera: potente, materica e poetica al tempo stesso. Maschera che cede presto il posto a una narrazione fatta di parole. Un racconto ironico, a tratti provocatorio, che non risparmia colpi all'omologazione e alla programmazione di una società globalizzante e annichilente. Un percorso che conduce il protagonista alla riscoperta del libero arbitrio e alla consapevolezza di ciò che giace dentro ogni essere: il potere creativo e l'unicità.

Per ulteriori informazioni: 327.485.8731.