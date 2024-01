Dal Nord Ovest - Ladri si calano dal tetto della chiesa del Pilone e distruggono la statua della Madonna

Si sono intrufolati dall'alto, probabilmente da due abbaini che erano stati restaurati qualche anno fa e che davano all'interno della chiesa di Madonna del Pilone. Poi la discesa da diversi metri di altezza, come si può notare dai segni delle scarpe ancora visibili sul muro. E nel giungere con i piedi sul pavimento della parrocchia hanno, forse non volendolo, urtato la statua della Madonna, posizionata sul lato sinistro rispetto all'altare, che è caduta a terra e si è frantumata in mille pezzi.

Il fatto è avvenuto nella notte ed è stato denunciato questa mattina, martedì 30 gennaio, da Don Gianni Tesio, sacerdote presso la chiesa che dà il nome all'intero quartiere sulla sponda destra del Po. È stato lui, ancora molto provato da quanto accaduto, a scoprire questa mattina che la chiesa era stata presa di mira dai malviventi e messa a soqquadro.

Dopo aver fatto crollare, probabilmente senza volerlo, la statua i responsabili del furto hanno portato via le offerte dei fedeli presenti sull'altare per poi scassinare la porta che dà sulla sagrestia. Qui sono state portate vie le teche per le comunioni dei malati per poi spaccare un vetro ed entrare nell'ufficio del Parroco dove è stata portata via una chiave argentata. Un bottino di poco valore considerando che le teche erano di finto oro e le offerte dei fedeli probabilmente non superavano i venti euro.