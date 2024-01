Morta Mariangela Cotto, il cordoglio del Ministro Pichetto

nel mondo della politica piemontese. Amica e collega, con lei ho condiviso i miei anni di giunta regionale, apprezzandone l’impegno istituzionale e sociale che non ha fatto mai mancare al nostro territorio. Mariangela lascia in me, e in tutti coloro che l’hanno conosciuta, un grande vuoto. Rivolgo alla famiglia le mie più sentite condoglianze”.

Lo scrive il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.