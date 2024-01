Biella, addio ad altre quattro cabine telefoniche FOTO

Addio alle cabine telefoniche: sì, oggi martedì 30 gennaio Biella ha detto addio ad altre 4 care vecchie “scatole” bianche e rosse, unico mezzo di comunicazione quando ancora non esistevano i telefonini, che funzionavano prima con i gettoni e poi anche con la tessera.

Che non servano più è vero, ma molti di noi conservano dei bei ricordi legati alle vecchie cabine....e ce ne sono sempre di meno, piano piano saranno tolte praticamente tutte.

La ditta incaricata dal comune sta procedendo alla rimozione di 4 "cimeli: uno in via Liguria, viale Matteotti, via Cottolengo e via Lamarmora.