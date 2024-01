Occhieppo, al via lavori di consolidamento da 170mila euro. L'annuncio del sindaco Ramella Pralungo

A Occhieppo Superiore arriva un nuovo cantiere. Lo annuncia il sindaco Emanuele Ramella Pralungo sui propri canali social: “Si tratta di un intervento in Regione Castellazzo, i cittadini lo aspettavano da parecchi anni. Facendo i dovuti passaggi siamo riusciti ad ottenere anche per questa necessità i finanziamenti. Si tratta del consolidamento di un versante franoso che avrebbe portato con se la strada e parte dell'area verde. Investiremo 170.000 euro, finanziati con un contributo regionale e statale per 153.000 euro mentre il Comune finanzierà la restante parte con 17.000 euro.I lavori dovrebbero concluderli (imprevisti e clima permettendo) entro una novantina di giorni.Sempre impegnati per il nostro amato Occhieppo Superiore e per garantire la sicurezza dei nostri cittadini”.