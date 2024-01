Mongrando, quasi 20 milioni di euro per il Borgo San Lorenzo

Lo scorso 22 gennaio, nel salone della Biblioteca di Mongrando, con una cospicua partecipazione da parte degli abitanti della frazione, si è svolto in seduta straordinaria il Consiglio Comunale. All’ordine del giorno vi era la presentazione e illustrazione del progetto avente per oggetto i lavori di messa in sicurezza del fronte franoso in località Cerchia San Lorenzo.

Sul punto ha preso la parola il sindaco Antonio Filoni: “Premesso che, a seguito degli eventi alluvionali del 2014, il nostro territorio ha subito ingenti danni causati dai dissesti idrogeologici; in particolare il versante meridionale della frazione, in località Cerchia, dove si è registrato un dissesto rilevante che ha interessato tutto il fronte con franamento di parte della strada comunale; inoltre, gli eventi meteorici che si sono verificati durante gli anni successivi stanno causando un peggioramento della situazione e al fine di poter determinare le opere necessarie per la messa in sicurezza del versante franoso della frazione e avere una quantificazione della spesa per la realizzazione dei lavori, occorre redigere un progetto di fattibilità tecnico-economica. Così, in data 19 aprile 2022, è stato affidato l’incarico di redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica dei lavori in oggetto, e dopo circa due anni di lavoro è stato finalmente presentato questo progetto inerente alla messa in sicurezza dei versanti del Borgo San Lorenzo”.

I cittadini, durante la seduta, hanno potuto interagire con il responsabile dello studio, con domande e richieste di chiarimenti in merito. Il sindaco e tutti i consiglieri comunali si sono impegnati, tramite gli uffici competenti del Comune, a presentare sin da subito istanza alla Regione Piemonte per ottenere i finanziamenti necessari. “I costi per l’attuazione del progetto si aggirano intorno 19,5 milioni di euro – sottolinea Filoni - una cifra importante ma che, se erogata, permetterebbe di sistemare definitivamente entrambi i versanti del nostro borgo storico di San Lorenzo, con conseguente possibilità di riaprire la roggia, chiusa da ormai 3 anni. Per eventuali chiarimenti e delucidazioni in merito potete benissimo contattarmi”.