Tennistavolo, C2 Unipol Sai di Bocchio espugna Collegno: in D1 ottima prestazione di MB Line che impatta a Biella

Ottimi risultati nel weekend di campionato per i colori dello Splendor, che in C2 passano a Collegno contro i locali dell' Enjoi per 5 a 2.

Trasferta non delle più agevoli che per una buona parte si è protratta in parità fino al 2 a 2, per allungare poi nel finale e concludere la contesa con il 5 a 2 finale. Due vittorie per Matteo Bianchetto e Michele Capodiferro e una per Gabriele Pronesti, che permettono alla formazione cossatese di mantenere la seconda piazza in campionato.

A Biella invece la formazione di D1, MB Line strappa un ottimo pareggio nel derby di sabato pomeriggio con l ottima prestazione di Paolo Furno che vince i suoi due incontri, mentre Roberto Fazzari nell' ultimo match, la spunta con Prola e regala il punto del pareggio ai cossatesi.