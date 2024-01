Pallanuoto, ko all'esordio per gli under 18 Dynamic Sport: ecco come sono andati under 12 e 14

Sconfitta 11-19 contro Aquatica Torino nell’esordio stagionale per il team under 18 Dynamic In Sport di pallanuoto. Sfida giocata domenica alla piscina monumentale di Torino. Pietro Germinetti miglior marcatore di Biella con 4 reti. Prossimo turno domenica 18 febbraio contro Waterpolo Novara. La formazione Dynamic In Sport: Martin Robles, Luca Debernardi, Pietro Germinetti 4, Edoardo Bocchino, Maxim Sumin 1, Edoardo Nicolo 1, Emanuele Monteleone 1, Lorenzo Molinatti, Riccardo Mosca 1, Mattia Brunago 1, Leonardo Vezzù, Riccardo Raise, Ettore Ciaravino 1, Martino Scaramella, Lorenzo Copasso. Allenatori: Mirko Remorini, Paolo Musso.

Esordio stagionale per il team under 12 Dynamic In Sport categoria Esordienti. I giovani allenati da Paolo Musso con il supporto degli assistenti Pietro Germinetti e Leonardo Vezzù hanno giocato due partite alla monumentale di Torino battendo 7-4 Aquatica Torino bianco e cedendo 0-12 contro Torino 81 giallo. Partecipano al torneo anche Torino 81 blu, Aquatica Torino azzurra, Waterpolo Novara, CSR Cuneo, Rari Nantes Pianezza, Rari Nantes Borgarello. La formazione Dynamic In Sport: Matteo Cometti, Matteo Franzoso, Mattia Acconciaioco, Martino Biasini, Pietro Copasso Rochet, Samuele Francese, Davide Lazzari, Pietro Guglielminotti, Francesco Napoli, Giuseppe Napoli, Matteo Pagan, Francesco Puce, Lorenzo Sapone. Prossimo concentramento in programma domenica 3 marzo a Torino.

Prima della stagione anche per il team under 14, impegnato a Torino domenica 14 gennaio. Per la squadra di Paolo Musso e degli assistenti Leonardo Vezzù e Pietro Germinetti due sconfitte contro squadre quotate, 3-12 contro Aquatica azzurra e 3-13 contro CSR Granda. Formazione Dynamic In Sport: Riccardo Maffioletti, Matteo Franzoso, Luca Armondi, Luca Piacenza, Irene Scaramella, Lorenzo Ragona, Brian Varesano, Nicolò Prina Mello, Nicolò Brunago, Leonardo Germinetti, Francesco Puce, Niccolò Boggia.