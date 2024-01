Basket femminile, Bonprix BFB sfiora il colpaccio a Venaria

Nonostante il perdurare delle assenze di Trucano e Senesi, la Bonprix BFB riesce ad imbrigliare le torinesi di Venaria arrivando ad un soffio dalla vittoria. Fin dall'inizio della gara ha regnato l'equilibrio.

Il primo quarto vedeva i tentativi di fuga delle padrone di casa, ma prima Raga, poi Tombolato e Habti mantenevano il distacco di due possessi al primo intervallo. Biella ribaltava il risultato in apertura della seconda frazione con un parziale di 10 a 0, Venaria recuperava e chiudeva il quarto sul +2. Ancora parità nel terzo e quarto periodo, dove le due squadre operavano sorpassi e contro sorpassi. Un parziale finale di 8 a 0 propiziato dalle forti torinesi Mortera e Giauro, quest'ultima ex centro della nazionale italiana, dava la definitiva vittoria alle padrone di casa.

La Bonprix BFB non torna a casa a mani vuote. Non muove la classifica ma ancora una volta ha la conferma che l'ottimo lavoro di coach Bertetti e l'impegno delle ragazze stanno facendo crescere la possibilità di raggiungere in fretta il primo obiettivo stagionale. Biella mantiene il sesto posto anche in virtù della sorprendente sconfitta di Moncalieri a Vercelli. L'anticipo di venerdì prossimo vedrà ai Salesiani le laniere ospitare Derthona, in un match sulla carta proibitivo.

BASKET VENARIA - BONPRIX BFB 61 - 55 (19-15/33-31/46-40).

Bfb: Ceria ne, Habti 5, Peretti ne, Raga 13, Guzzon 3, Ravinetto 18, Tombolato 13, Strobino, Rabbachin, Bonacci ne, Novikova 3. All. Bertetti, ass.all. Riccini.