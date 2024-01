Legge del Terzo Settore, pomeriggio di approfondimento con la consigliera regionale dem Canalis

Un pomeriggio di approfondimento dedicato alla Legge del Terzo Settore con la consigliera regionale del Partito Democratico Monica Canalis, assieme a enti, associazioni e comuni. L'appuntamento è per oggi, alle 17.30, nella sede della Fondazione Biella Domani, all'angolo tra via Trieste e via Piave, a Biella.

A presentare l'appuntamento Rita De Lima, referente del tavolo Welfare e Sanità, e Greta Cogotti, referente del tavolo Diritti: “In una società dove la sanità pubblica e il welfare pubblico vengono progressivamente smantellati e indeboliti e costantemente messi a rischio i diritti delle minoranze e dei più fragili, valorizzare i rapporti con il terzo settore e fondamentale per garantire una maggiore giustizia sociale”.