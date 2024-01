UPBeduca presenta gli incontri del pomeriggio: il calendario di febbraio.

Continuano gli Incontri del pomeriggio, alle ore 16.00, il martedì a Biella, presso la sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in via Gramsci 14/A, e il mercoledì a Cossato, con il patrocinio del Comune, presso la sede di UPBeduca in via Martiri della Libertà 14.

Martedì 13 e mercoledì 14 l’Incontro del Pomeriggio è sospeso per le vacanze di Carnevale.



Calendario febbraio 2024

BIELLA

martedì 6 febbraio

Graziana Bolengo - Quando si scriveva con l'inchiostro e si studiava l'ABC

Nei primi decenni del ‘900, quando nasce l’Università Popolare Biellese, Biella aveva le sue scuole, ma come si studiava nei paesi del circondario? Sfogliando registri e diari conservati negli archivi delle Direzioni Didattiche presso l’Archivio di Stato di Biella ci siamo fermati a Massazza, basso Biellese agricolo, zona di cascine, anni 1903-1904, e qui abbiamo incontrato tre bambine, Margherita, Adele e Maria e i loro lavori.

martedì 20 febbraio

Antonella De Matto - Anna Bolena, la regina dei mille giorni

Anna Bolena fu l'amante di Enrico VIII, divenne regina d'Inghilterra e finì decapitata dopo 1000 giorni di regno.

martedì 27 febbraio 2024

Maurizio Regis - Storia di immagini. La cappella degli Scrovegni di Giotto

Giotto ricopre le pareti della cappella degli Scrovegni a Padova con le storie della Madonna e di Cristo tra il 1305 e il 1310. Le pareti nude sono trattate da Giotto come pagine su cui narrare attraverso la forma e il colore.

COSSATO

mercoledì 7 febbraio 2024

Guido Parravicini - L'evoluzione del vivente dal punto di vista di un fisico incompetente

“Questa conferenza riguarda l’evoluzione del Vivente, argomento di biologia e paleontologia, scienze in cui io sono un pesce fuor d’acqua, assolutamente incompetente. Siccome però ho sempre avuto interesse per la zoologia, ho letto alcuni libri sull’evoluzione, e ho inquadrato quel che ho letto nelle strutture che conosco da fisico. Ne ho ricavato, più a sensazione che scientificamente, un quadro d’insieme che un biologo normale giudicherebbe subito aberrante ma che vi illustrerò”.

mercoledì 21 febbraio 2024

Antonella Stefanuzzi - Oscar Wilde e Dorian Gray: dalla bellezza all'eternità

L'età vittoriana è stata un periodo di grande sviluppo ma anche di profonde contraddizioni. Oscar Wilde, uno dei suoi “figli” più famosi, ci offre nel suo romanzo Il Ritratto di Dorian Gray uno spaccato del periodo visto attraverso lo sguardo critico dell'artista ribelle. Dorian, il protagonista bello e dannato, sceglie una vita di eccessi ossessionato dalla paura di perdere la sua bellezza, ma Wilde gli darà la possibilità di superare i limiti del tempo…

mercoledì 28 febbraio 2024

Elena Tosatti - Segnali non verbali: il linguaggio del corpo

L’interazione tra persone non avviene solo con le parole, ma anche attraverso il linguaggio non verbale del corpo fatto di atteggiamenti spesso inconsapevoli: postura, gesti, movimenti, mimica, dai quali traspaiono emozioni, stati d’animo, modi di essere che rafforzano o possono anche essere in contrasto con quanto espresso verbalmente.