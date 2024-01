Biella: "La memoria della Shoah è la memoria di tutti noi" affinché quell'orrore non si ripeta mai più

Sono arrivate dritte come un pugno nel cuore, una scossa sottopelle, un'onda di orrore nel cervello le letture magistralmente interpretate dagli attori guidati dal regista Mirko Cherchi: le parole da "Il Manifesto della razza", "il diario di Etty Hillesum", e "Se questo è un uomo" di Primo Levi hanno "inchiodato" alle sedie i presenti alla celebrazione del giorno della memoria di ieri, 28 gennaio, alla Chiesa Evangelica della Riconciliazione a Biella.

Era difficile battere le mani per gratificare gli attori e i musicisti, e non perchè non meritassero il tributo alla loro interpretazione, ma quasi per una sorta di pudore, di rispetto per ciò che ognuno dei presenti sentiva rivivere in quelle parole. L'impatto è stato potente, l'emozione fortissima.

A stemperare momentaneamente il turbinio di pensieri e di immagini del dramma, gli interventi degli ospiti:

"Dobbiamo essere testimoni di un impegno civico, senza pregiudizi - ha detto l'Ass.re Comunale Barbara Greggio - perché prima di noi molti hanno lottato per il preziosissimo bene della libertà che insieme alla democrazia sono valori per cui vale la pena di lottare ogni giorno. La Shoah è stata il risultato di un'ideologia di morte basata sul concetto di razza e di sangue e quella ferocia ha lasciato un segno indelebile. Oggi dobbiamo lanciare un monito per vigilare tutti insieme affinché quell'orrore non si ripeta mai più".

E ancora:

"In questi giorni ho ascoltato tanti interventi retorici, ma a volte bisogna parlare col cuore e voi questa sera l'avete fatto. Primo Levi diceva che tutto potrebbe ripetersi. Io credo, o almeno me lo auspico, che oggi non si possa ripetere anche se mi rendo conto che viviamo calati in un mondo di violenza e di prevaricazione - Ha commentato l'Ass.re Regionale Chiara Caucino - Quello che secondo me oggi manca è il coraggio del bene e ci sono poche persone disposte a lottare contro il male, non solo a parole, ma nei fatti. E' più facile voltarsi dall'altra parte, il che significa essere complici di quel male. Ai nostri figli dobbiamo insegnare il coraggio del bene. Quello che mi sento di dire oggi a voi è di lottare tutti insieme perché Primo Levi non abbia ragione e come comunità dobbiamo essere sempre più connessi al bene"

La conclusione dell'evento è spettata al Pastore Alberto Antonello, che prima di salutare gli ospiti ha ribadito che "La strada da intraprendere per evitare di compiere gli stessi errori del passato è quella di sperimentare la potenza della saggezza e dell'amore per abbandonare la stupidità, l'odio, la violenza, la cupidigia e le ideologie più pazze che hanno provocato, e ancora oggi provocano, le più grandi sofferenze nella storia dell'umanità. I drammi dei quali si è parlato oggi dimostrano il bisogno di un cambio di paradigma, in direzione del cuore. Solo riconoscendo il nostro bisogno di saggezza possiamo attivare quel processo di disintossicazione, liberandoci dalle conseguenze nocive prodotte dalla sua mancanza. Ognuno di noi può fare la differenza nella propria vita, nei pensieri e nelle scelte. Per cambiare le cose non dobbiamo cercare soluzioni esterne, ma anche in noi assumendoci la responsabilità di ciò che siamo, diventando autori del nostro futuro. Nel dramma della Shoah c'è stato il tentativo diabolico di distruggere e cancellare dalla storia un popolo che è proprio alla genesi della sua storia. Vorrei che questa sera tornando a casa riflettessimo sulle cose ascoltate oggi pensando a cosa, noi tutti, potremmo fare per evitare che manchi il nostro contributo nella storia, per il bene nostro, della nostra città, della nostra nazione e per il bene del mondo".