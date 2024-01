Carnevale fa tappa anche a Cossato, ecco dove verranno distribuite le fagiolate

Anche a Cossato è cominciato il periodo del Carnevale. Tanti gli eventi in programma: già solo ieri si è svolta la fagiolata della Croce Rossa Italiana. Domenica 4 febbraio, invece, il delizioso piatto verrà distribuito alla parrocchia Santa Maria Assunta, a partire dalle 12.

Altri appuntamenti sono previsti domenica 11 febbraio con le fagiolate della Parrocchia San Defendente-Ronco, della Pichetta (dalle 15 al Circolo Pichetta con anche animazione per bambini) e della Spolina (si comincia alle 11.45, con attività ludiche per i bambini dalle 14). Infine, sarà il turno del Circolo di Parlamento dalle 14.30 di domenica 25 febbraio. Per info: 015.9893505.