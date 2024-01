A Candelo “La macchina del tempo”: torna il Carnevale dei bimbi.

Quest'anno porteremo i bambini indietro e avanti nel tempo, con una festa dal titolo "la macchina del tempo", che con l'immaginazione trasporterà tutti quanti nella storia passata, ma anche verso la Candelo del 2050, tra tradizione e innovazione: da una parte i carnevali del passato, dall'altra un avvicinamento al domani, con alcuni piccoli spunti per avvicinarsi in modo giocoso alla conoscenza dell'Intelligenza Artificiale.

In mezzo, naturalmente tanti balli, luci, giochi, divertimento per tutti e una piccola merenda offerta con la collaborazione delle nostre associazioni.

L'iniziativa è su prenotazione e gratuita per i Candelesi.

Ci saranno quindi i giochi della tradizione, quelli dei nostri nonni, la possibilità di vedere tante foto dei carnevali degli anni passati (raccolte grazie all'archivio fotografico donato al Comune da Giulio Ghirardelli) ed i bimbi potranno incontrare anche le maschere storiche di Candelo, il Conte e la Contessa di Ysangarda e il Tulùn, presenti in carne e ossa.

Insieme ai ricordi del passato, a rappresentare invece il futuro ci sarà un video-presentatore speciale, il nostro Ruetto, la mascotte del Ricetto, che proporrà ai bimbi i giochi accompagnando la festa insieme agli animatori.

Un doppio binario passato-futuro protagonista anche di un concorso aperto a scuole e bimbi, che vedranno i disegni più belli, dedicati alle maschere storiche, muoversi "come per magia" e diventare cartoni animati grazie alla tecnologia.

Un modo divertente per unire radici e futuro: è importante conoscere chi siamo, da dove veniamo e allo stesso tempo creare interesse su argomenti così nuovi e importanti, per un domani consapevole e luminoso.

Per questa iniziativa utilizzeremo l'intelligenza artificiale in diversi modi, sempre giocosi, semplici, colorati, simpatici e adatti ai bambini: ad esempio, le chiederemo di immaginare e di mostrarci i carnevali del futuro o di animare alcuni disegni per trasformarli in un piccolo cartone animato... e persino l'immagine della locandina del Carnevale di quest'anno è stata realizzata con l'ausilio dell'AI!

Candelo non è nuova a sperimentare soluzioni innovative con i bambini, come l'iniziativa tenuta nel 2023 in Baraggia, immersi nella natura con le cuffie per sentire racconti ed effetti sonori, che tanto successo ha avuto l'anno scorso.

Questa edizione 2024 potrebbe forse essere il primo Carnevale in Italia a tentare una strada così originale, con un approccio comunque leggero e curioso ad un tema, quello dell'AI, così importante e discusso, affrontandolo in modo sicuramente adatto ai bambini e alle famiglie.

Una modalità che come Amministrazione ci impegna molto a livello progettuale, perché non è mai semplice percorrere strade nuove, con un obiettivo che riteniamo fondamentale per il benessere della Candelo di oggi e di domani: continuare a fare cultura, tra passato e futuro.