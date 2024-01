Dal Nord Ovest - Picchia la moglie in presenza dei figli: 49enne arrestato

Si è appena concluso un altro weekend di controlli e di attività di prevenzione da parte dei carabinieri.

A Collegno, sempre nella notte fra domenica 28 e lunedì 29 gennaio, i carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione ove era stata segnalata una lite familiare. Entrati nell’abitazione, hanno rilevato un quadro inquietante: il proprietario di casa, quarantanovenne, totalmente ubriaco e in stato di alterazione era intento a danneggiare il mobilio dopo aver percosso la coniuge, il tutto alla presenza dei figli minori.

Alla vista dei militari, l’uomo si è scagliato contro di loro ma è stato immobilizzato, e arrestato per “resistenza a pubblico ufficiale”. La successiva ricostruzione degli inquirenti ha permesso di inserire l’evento in un più ampio contesto di maltrattamenti familiari – la coppia è in fase di separazione - tali da indurre la coniuge a sporgere denuncia querela per le lesioni subite. L’uomo è stato trattenuto presso il Comando Compagnia di Rivoli in attesa del rito direttissimo.