Uno aveva una tronchesina in macchina, l'altro un taglierino seghettato in tasca: nei guai due uomini (foto di repertorio)

Due uomini verranno molto probabilmente denunciati per porto di oggetti atti ad offendere. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi a Biella. Il primo caso è avvenuto in orario serale, in via Carso, dove un'auto è stata sottoposta a controllo dal personale di Polizia. Alla guida un uomo di circa 40 anni.

Durante gli accertamenti, è stata notata una tronchesina nei sedili posteriori del mezzo. Alla richiesta di spiegazioni, il conducente ne avrebbe negato la proprietà. Le sue parole, però, non hanno convinto gli agenti che hanno proceduto al deferimento nei suoi confronti.

Nei guai è finito anche un giovane, fermato da una squadra Volante vicino alla stazione San Paolo. In tasca, infatti, aveva un taglierino seghettato, subito posto sotto sequestro.