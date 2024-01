Torino piange Sandra Milo: era stata madrina del Lovers film festival nel 2021

Lutto per il mondo del cinema italiano. E' morta infatti Sandra Milo, all'età di 90 anni, musa di Federico Fellini, ma volto diventato poi nazional popolare anche grazie alla televisione (e a trasmissioni come Piccoli Fans).Nata a Tunisi nel 1933, ma cresciuta in provincia di Pisa, "Sandrocchia", come l'aveva ribattezzata proprio il maestro Fellini, è deceduta nella sua casa, secondo le sue volontà.

A rendere noto il fatto è stata la stessa famiglia. La Milo aveva un legame forte con Torino, tanto che nel 2021 era stata anche madrina del Lovers Film Festival, diretto da Vladimir Luxuria.

Attrice, ma anche poetessa e conduttrice, aveva debuttato nel mondo dello spettacolo appena diciottenne nel 1955, al fianco di Alberto Sordi.Il primo ruolo importante con Roberto Rossellini ne Il generale Della Rovere nel 1959, e poi da lì il successo con pellicole che hanno fatto al storia del cinema da Adua e le compagne a Giulietta degli spiriti. Tanti i registi che l'hanno voluta con sè, da Dino Risi, a Pupi Avati, Gabriele Salvatores, fino a Gabriele Muccino. Solo nel 2021 aveva ritirato il suo primo Donatello, a 88 anni.

Quattro matrimoni e tre figli, Sandra Milo non si è mai risparmiata e ha lavorato fino all'ultimo. Dopo la pandemia era scesa in piazza a protestare per difendere i diritti dei lavoratori del mondo dello spettacolo, incatenandosi davanti a Palazzo Chigi.

“Una notizia drammatica che mi ha colta di sorpresa. Sandra Milo è stata una delle persone più buone che io abbia conosciuto nel mondo dello spettacolo. Sempre a disposizione. Sempre energica. Non è solo la perdita di una grande attrice, di un punto di riferimento per il mondo del cinema mondiale. Non è, per me neanche solo la perdita della madrina 2021 del festival che dirigo, ma soprattutto la perdita di un’amica dolce come la sua voce” afferma Vladimir Luxuria.

“Sandra Milo è stata per generazioni di italiani un'icona di talento e bellezza, inesauribile nella sua ironia e nel suo entusiasmo per la vita – ricordano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema. "Averla avuta come madrina al Lovers Film Festival è stato un onore e un piacere: il suo spirito frizzante e irrefrenabile è riuscito a coinvolgere tutti, ci mancherà quell’intelligente leggerezza che solo lei aveva”.