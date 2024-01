“Non guidare, sei ubriaco”. Uomo ignora i consigli, urta un'auto in sosta e si allontana a tutta velocità (foto di repertorio)

Esce dal locale, si mette alla guida, urta un veicolo in sosta e, invece di fermarsi, prosegue la sua corsa. È quanto sarebbe accaduto, stando alle prime ricostruzioni, intorno alle 4.30 di ieri, 28 gennaio, a Biella.

Ad allertare le forze dell'ordine un passante che avrebbe assistito alla scena, assieme ad altri amici. Gli stessi avrebbero dichiarato agli agenti di Polizia, giunti nel frattempo sul posto, che il conducente era visibilmente ubriaco; inoltre gli avrebbero consigliato di non mettersi al volante visto le sue condizioni.

Poi, dopo lo scontro, la fuga a tutta velocità. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma solo danni al mezzo. Sono in corso i dovuti accertamenti per identificare il presunto autore del tamponamento.