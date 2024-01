Fermato alla guida, rifiuta l'alcoltest e urina davanti agli agenti di Polizia

Alticcio alla guida, viene fermato dalla Polizia e, dopo aver rifiutato l'alcoltest, urina davanti agli agenti. È quanto sarebbe successo nella notte tra sabato e domenica in via Lamarmora, a Biella, con protagonista un 44enne di origini straniere.

Erano da poco trascorse le 2.30 quando un'auto è stata invitata dal personale della Questura a sostare a lato della strada per consentire i consueti controlli. Il conducente, visibilmente ubriaco, si sarebbe opposto con assoluta fermezza alle prove etilometriche di rito. Inevitabile, a questo punto, la denuncia nei suoi confronti, con il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo.

Non contento, durante la compilazione dei documenti, si sarebbe calato i pantaloni e avrebbe urinato in presenza degli operatori delle Volanti. Così, è stato anche sanzionato a livello amministrativo per atti contrari alla pubblica decenza.