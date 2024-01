Falsi bonus per depuratori d’acqua, l'avviso del comune di Vigliano: “Attenti alle truffe online”

Attenzione alle truffe sul web! Il sindaco di Vigliano Biellese Cristina Vazzoler lancia l'allarme: “Sono comparsi in questi giorni dei post del tutto falsi secondo cui il Comune avrebbe deliberato un bonus depuratori, il che non corrisponde al vero! Si tratta con ogni probabilità di un tentativo poco chiaro di vendere dei depuratori. Ci risulta che altri comuni siano stati coinvolti anche di recente in simili pratiche commerciali poco chiare. L’amministrazione comunale è del tutto estranea al riguardo e sta operando con le forze dell’ordine per individuare i responsabili”.