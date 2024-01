Biella, doppio incidente stradale in via Rosselli: ciclista finisce in ospedale (foto di repertorio)

Doppio incidente stradale in via Rosselli, a Biella. Intorno alle 8, due auto e una Vespa si sono scontrate per cause da accertare. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Nel pomeriggio, invece, sinistro con un'auto, condotta da un 87 anni, e un ciclista, 53 anni, di origine straniera. Proprio quest'ultimo è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso per le cure del caso.

Su entrambi gli episodi erano presenti gli agenti della Polizia Locale.