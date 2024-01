Giornata della Memoria, a Candelo lettura di libri e interventi degli alunni per non dimenticare FOTO

Si è tenuta, nella mattinata di sabato 27 gennaio, in biblioteca, la "Giornata della Memoria" con la partecipazione attiva degli alunni delle classi 1A e 1B dell'Istituto comprensivo di Candelo - Sandigliano, accompagnati dalle insegnanti Giuseppina di Noto e Annalisa Piatti.

I ragazzi hanno illustrato i lavori svolti in classe partendo dalla lettura di libri sul tema della Giornata della Memoria: disegni, cartelloni e soprattutto hanno espresso le loro considerazioni sul tema. Intervenuti anche il sindaco Paolo Gelone e l'assessore alla biblioteca Gabriella Di Lanzo. La professoressa Barbara Cancian, dello staff dei volontari della biblioteca, ha poi approfondito, con immagini e testi, il tema delle "valigie" dei deportati, partendo dal libro di Daniela Palumbo "Le valigie di Auschwitz". I lavori dei ragazzi rimarranno esposti in Biblioteca per una settimana.