Cossato, pollici in alto per la cena della bagna cauda: il grazie degli Alpini (foto dalla pagina Facebook del Gruppo Alpini Cossato-Quaregna)

Sabato sera riuscitissima cena della bagna cauda nella sede di via battisti, a Cossato. Per l'occasione, le penne nere hanno ringraziato “tutti i partecipanti per essere stati con noi, un grazie speciale va alle rappresentanti dell'Associazione Vedo Voci che sostiene bambini e ragazzi non udenti nelle attività scolastiche e post scolastiche”.