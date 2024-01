Vigliano, ecco 77mila euro di contributi. Vazzoler: “Consapevoli del ruolo svolto dal volontariato”

Ammonta a circa 77mila euro l’importo complessivo dei contributi di fine anno 2023 stanziati dalla giunta comunale di Vigliano Biellese.

“Si tratta di una somma cospicua – spiega il sindaco Cristina Vazzoler – che si aggiunge a quanto già erogato per specifici progetti fra cui la riqualificazione degli edifici parrocchiali, per cui abbiamo stanziato complessivamente 40mila euro, ed iniziative che sono già state attuate in accordo con l’ente durante l’anno. Ad esempio, sono esclusi da queste valutazioni i contributi alle Parrocchie per i centri estivi, che nel 2023, sono stati pari a circa 11mila euro per la Parrocchia di Santa Maria Assunta; a 12mila euro per l’Istituto San Cassiano Salesiani e a 3mila euro per la Scuola dell’Infanzia Silvia Rivetti Mazzucchetti”.

“Siamo consapevoli - prosegue Vazzoler - del ruolo fondamentale svolto dal volontariato in ambito sociale, ricreativo e sportivo, per questo motivo riteniamo doveroso sostenere enti ed associazioni che con i loro apporto rendono possibili iniziative e attività integrando in modo efficace l’attività dell’ente comunale e realizzando progetti innovativi e creativi. A tutti coloro che dedicano il loro tempo e le loro energie al bene comune, talvolta con indubbio sacrificio personale, va il nostro apprezzamento ed il nostro supporto”.