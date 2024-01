Rosazza, quasi 2 milioni di euro per la messa in sicurezza: al via lavori di ripristino del Ponte del Vittone

Quasi 2 milioni di euro di finanziamenti per interventi di messa in sicurezza del territorio di Rosazza. È quanto ha in programma l'amministrazione comunale che, per bocca del sindaco Francesca Delmastro, rompe il silenzio e spiega nei dettagli il nuovo volto che assumerà il paese.

“Parliamo di una cifra ingente – sottolinea il primo cittadino – che porterà alla realizzazione di una serie di progetti non più rinviabili, capaci di far risaltare le peculiarità del nostro territorio. Senza dimenticare la sua salvaguardia. Lo sforzo del Comune è titanico, ringrazio quindi gli uffici per l'efficace collaborazione e l'impegno mostrato”.

È notizia di questi giorni che sono partiti i lavori nell'area del Ponte del Vittone, uno dei più antichi dell'alta Valle Cervo, gravemente danneggiato dall'alluvione del 2-3 ottobre 2020. Parliamo di una cifra pari a 850mila euro. Molto probabilmente il ripristino del viadotto verrà ultimato entro la metà del 2024.

Altri 230mila euro (di cui 130 provenienti dal Pnrr) sono stati impiegati per la messa in sicurezza del torrente Pragnetta dopo i fatti alluvionali di 4 anni fa. Anche qui, gli operai sono già all'opera. Inoltre, verrà messa al sicuro anche la parte superiore che va verso monte e il tratto di congiunzione tra il torrente Cervo e lo stesso Pragnetta.

“Per questo saranno utilizzati 250mila euro, provenienti dal Pnrr – sottolinea il sindaco Delmastro – Infine, siamo in fase di progettazione per due interventi di ben 300mila euro ciascuno per la salvaguardia di due tratti distinti del Cervo”.