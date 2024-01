Da Regione 1,6 milioni di euro per la promozione dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli del Piemonte

Aperto un ulteriore bando regionale a sostegno delle attività di promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità del Piemonte svolte dalle associazioni di produttori nel territorio comunitario.

Ammontano a 1,6 milioni di euro i contributi complessivi assegnati dalla Regione Piemonte per la promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli di qualità nelle fiere e manifestazioni internazionali ritenute di rilevanza strategica. “Anche per il 2024 la Regione assicura aiuti concreti per partecipare alle principali fiere nazionali ed europee individuate in accordo con le associazioni dei produttori e in cui la presenza del Piemonte ha una sua storicità”, dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa.

Il bando, pubblicato sul sito della Regione Piemonte al link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2022-operazione-321-informazione-promozione-dei-prodotti-agricoli-alimentari-qualita-bando, è stato attivato dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e Cibo sulla misura 3.2.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 e assegna contributi per la partecipazione alle seguenti fiere in Italia e nella Comunità europea che si svolgeranno nel 2024: Fruit Logistica Berlino - feb 2024, Wine Paris - febbraio 2024, Prowein Dusseldorf - marzo 2024, Vinitaly Verona - aprile 2024, Cibus Parma - maggio 2024, MacFrut - Rimini e iniziative nazionali comparto ortofrutticolo set 2024, Salone del Gusto Torino settembre 2024, Fruit Attraction Madrid - ottobre 2024, Golosaria 2022 - Milano e sedi minori nov-24, Merano Wine Festival novembre 2024.

Il bando scade il 15 aprile 2024 ed è obbligatorio presentare prima la domanda di preiscrizione entro il 15 marzo 2024. https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2022-operazione-321-informazione-promozione-dei-prodotti-agricoli-alimentari-qualita-bando