Cgil, la “carovana dei diritti” sarà a Biella. Marra: “Occasione di confronto con i cittadini”

La “carovana dei diritti” sarà a Biella venerdì 2 e sabato 3 del prossimo mese di febbraio; arriverà dalla Lombardia con le insegne della Flc/Cgil per poi proseguire in Liguria e in altre realtà italiane.

“La presenza del camper rappresenta un’occasione di riflessione e un momento di confronto con i cittadini - spiega Alessandro Marra, responsabile della Flc/Cgil -. La presenza del mezzo in giro per la città sarà infatti lo spunto per incontrare persone e per discutere con loro di temi di grande importanza e attualità nel nostro Paese. Uno su tutti quello dell’autonomia differenziata, che secondo noi rappresenta un pericolo per la democrazia e per i diritti dei cittadini, che non possono essere divisi in categorie di serie A e di serie B. L’autonomia differenziata rischia di dividere gli italiani in cittadini ricchi e meno ricchi. E sicuramente il Piemonte e i piemontesi non sarebbero tra i primi”.

“Saranno distribuiti volantini e altro materiale informativo - spiega ancora Marra -. Vogliamo confrontarci su temi fondamentali quali il diritto all’istruzione, alla salute e al lavoro, a fronte dei tagli alla spesa sociale e un lavoro sempre più povero”.

La Federazione dei lavoratori della cultura di Biella, inoltre, venerdì, organizza una conferenza all’Itis di via Rosselli (ore 16,30) per approfondire proprio il tema dell'autonomia differenziata. Parteciperanno: Sergio Bagnasco (giornalista costituzionalista e componente del Comitato no alla riforma costituzionale), Emanuele Ramella Pralungo (presidente della Provincia di Biella) e Gianluca Spagnolo (preside del Liceo Classico).